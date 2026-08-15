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Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-136'
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-077'
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-020'
15 Ağustos
Genk-Westerlo
0-215'
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Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
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Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-035'
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
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Willem-NEC Nijmegen
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0-136'
15 Ağustos
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Türkiye, Sırbistan'a son saniyede kaybetti!

Ümit Milli Takım, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki klasman maçında Sırbistan'a 75-73 mağlup olarak turnuvayı 10. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:14
Haber: AA
Türkiye, Sırbistan'a son saniyede kaybetti!
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Romanya'da düzenlenen FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçına çıkan Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek organizasyonu 10. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oradea kentindeki Arena Antonio Alexe'de oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk çeyreği 22-16 üstün tamamlayan Sırbistan, devreyi de 45-36 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan milliler, bu çeyrekte farkı eriterek son periyoda 2 sayı geride gitti: 58-60. Karşılaşmanın son çeyreği başa baş geçti. Sırbistan, bitime 2 saniye kala bulduğu basketle parkeden 75-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 10. sırada bitirdi.

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