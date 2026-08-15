Türkiye, Sırbistan'a son saniyede kaybetti!

Romanya'da düzenlenen FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçına çıkan Türkiye, Sırbistan'a 75-73 yenilerek organizasyonu 10. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oradea kentindeki Arena Antonio Alexe'de oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Sırbistan oldu. İlk çeyreği 22-16 üstün tamamlayan Sırbistan, devreyi de 45-36 önde bitirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan milliler, bu çeyrekte farkı eriterek son periyoda 2 sayı geride gitti: 58-60. Karşılaşmanın son çeyreği başa baş geçti. Sırbistan, bitime 2 saniye kala bulduğu basketle parkeden 75-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 10. sırada bitirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan milliler, bu çeyrekte farkı eriterek son periyoda 2 sayı geride gitti: 58-60. Karşılaşmanın son çeyreği başa baş geçti. Sırbistan, bitime 2 saniye kala bulduğu basketle parkeden 75-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 10. sırada bitirdi.