15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-136'
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-077'
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-020'
15 Ağustos
Genk-Westerlo
0-215'
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-035'
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
0-149'
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
0-04'
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
1-075'
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
3-036'
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-031'
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-136'
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Trabzonspor'da sezonun ilk golü Saviolo'dan

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, Kasımpaşa karşısında attığı golle bordo-mavili takımın 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:43
Haber: AA
Trabzonspor'da sezonun ilk golü Saviolo'dan
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili takımda yeni sezonun ilk golü Noah Saviolo'dan geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo, maçın 43. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun ortasına ceza sahası içinde gelişine şık vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa karşısında takımını 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

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