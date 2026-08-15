Trabzonspor'da sezonun ilk golü Saviolo'dan

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili takımda yeni sezonun ilk golü Noah Saviolo'dan geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo, maçın 43. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun ortasına ceza sahası içinde gelişine şık vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
Kasımpaşa karşısında takımını 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk maçında gol sevinci yaşadı.
Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo, maçın 43. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun ortasına ceza sahası içinde gelişine şık vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
Kasımpaşa karşısında takımını 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk maçında gol sevinci yaşadı.