Gençlerbirliği Fenerbahçe CANLI İZLE ŞİFRESİZ (Gençlerbirliği FB)

- Gençlerbirliği, rakibini Ankara'da 11 yıldır yenemiyor



Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında sahasında 11 yıldır galip gelemiyor. İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 resmi maçta Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Gençlerbirliği, rakibi karşısında başkentte son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmada da Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak İsmail Kartal vardı.



- İrfan Can Eğribayat ve Salih Uçan'ın lisansları çıkarıldı



Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer yasağını dün kaldırdıktan sonra İrfan Can ile sözleşme imzaladığını duyuran başkent temsilcisi, 28 yaşındaki kalecinin yanı sıra 2 yıl anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın da lisansını çıkardı. Fenerbahçe'de transfer edilen İrfan Can Eğribayat, görev alması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.



- Onyekuru ve Niang ile yollar ayrıldı



Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı-siyahlı taraftarları heyecanlandıran ancak beklentileri karşılayamayan Henry Onyekuru ve Senegalli santrfor M'Baye Niang ile yollar ayrıldı. Sözleşmesini fesheden isimlerden Metehan Mimaroğlu Trabzonspor, kaleci Erhan Erentürk ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı. Ayrıca geçen sezonu kiralık olarak Gençlerbirliği'nde geçiren ve performansıyla başkent ekibinin ligde kalmasında önemli rol oynayan Portekizli kaleci Ricardo Velho da takımdan ayrıldı. Velho ve Erhan Erentürk'ün ayrılığının ardından geçen sezonun ikinci yarısında Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Gökhan Akkan takıma döndü.





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmadaKarşılaşmayıyönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Rodrigues, Kyabou, Etebo, Ensar, Traore, Tongya, KoitaTarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Asensio, Kerem, TaliscaGeçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayarak bu sezonu erken açtı. Söz konusu turda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle eşleşen Fenerbahçe, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi. Bu sezon 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor.Başkent temsilcisi, 50. sezonunu geçireceği Süper Lig'deki en önemli başarılarını, 1965-1966 ve 2002-2003 sezonlarını 3. sırada tamamlayarak elde etti. Kırmızı-siyahlılar, 5 kez teknik direktör değişikliğine gidilen ve 3 başkanın görev yaptığı 2025-2026 sezonunu, 34 puanla (9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet) 14. sırada tamamladı. Gençlerbirliği, Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda (2025-2026) sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen Metin Diyadin'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 2'de 2 yaparak kümede kaldı.Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından yeniden Fenerbahçe'yle lige başlayacak. 2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamlamıştı. İsmail Kartal'la lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk 10 lig maçını kazanmayı başarmıştı.Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez ligde boy göstermeye hazırlanıyor. Bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku da işlemlerinin tamamlanması halinde Ankara'ya götürülecek. Lukaku, Ankara'ya götürülmesi halinde çocukken yaşadığı şehre yeniden ayak basmış olacak. Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. 3 yaşında Ankara'ya gelen ve 4 yaşında başkentten ayrılan Romelu Lukaku, 29 yıl sonra yeniden Ankara'ya gidecek.Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24'üne deplasmanda oynadığı maçlarla başladı. Bu müsabakalarda 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, 15 maçta ise rakiplerine puan kaptırdı. 8 müsabakadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 7 maçta ise puan alamadı.Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer Romelu Lukaku maç kadrosunda yer almadı. Belçikalı futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Jayden Oosterwolde, ağrıları olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve cezalı Ederson Ankara'ya götürülmedi. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanındaki 21 kişilik kamp kadrosu şöyle: "Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriqi."