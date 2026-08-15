İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması: 'Herkesin oynaması gerekiyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal, "Öncelikle yeni sezon ülkemize ve bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam, ligin ilk maçı. İlk maçlar biraz zor olur, biz bunun bilincindeyiz. 3-4 günde bir maçlara çıkıyoruz, bu kolay bir şey değil. Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun üstesinden gelmek için çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasına başladı.
"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"
Kartal, "Bu akşam buraya kazanmak için geldik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız, buradan da 3 puan alıp kendi evimize dönmek istiyoruz." dedi.
ROTASYON AÇIKLAMASI
Deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki rotasyonla ilgili "Aslında hem rotasyon hem de takım içerisindeki bütün oyuncularımıza güvendiğimizi, onların da oynaması gerektiğini göstermek için yapıyoruz. Takım içerisindeki rekabeti arttırmak için herkesin oynaması gerekiyor. Bu akşam, bu arkadaşlarımıza şans verdik onların da ellerinde geleni yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Asensio, Oğuz, Talisca
Fenerbahçe'nin yedekleri: Kuzey, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Kante, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi, Nene.
"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"
Kartal, "Bu akşam buraya kazanmak için geldik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız, buradan da 3 puan alıp kendi evimize dönmek istiyoruz." dedi.
ROTASYON AÇIKLAMASI
Deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki rotasyonla ilgili "Aslında hem rotasyon hem de takım içerisindeki bütün oyuncularımıza güvendiğimizi, onların da oynaması gerektiğini göstermek için yapıyoruz. Takım içerisindeki rekabeti arttırmak için herkesin oynaması gerekiyor. Bu akşam, bu arkadaşlarımıza şans verdik onların da ellerinde geleni yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Asensio, Oğuz, Talisca
Fenerbahçe'nin yedekleri: Kuzey, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Kante, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi, Nene.