15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
0-135'
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
0-076'
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-019'
15 Ağustos
Genk-Westerlo
0-214'
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-034'
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
0-148'
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
0-03'
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
1-074'
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
3-035'
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-030'
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-135'
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması: "Herkesin oynaması gerekiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçı öncesi rotasyon kararının takım içindeki rekabeti artırmak ve tüm oyunculara şans vermek amacıyla yapıldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması: 'Herkesin oynaması gerekiyor'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal, "Öncelikle yeni sezon ülkemize ve bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam, ligin ilk maçı. İlk maçlar biraz zor olur, biz bunun bilincindeyiz. 3-4 günde bir maçlara çıkıyoruz, bu kolay bir şey değil. Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun üstesinden gelmek için çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasına başladı.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Kartal, "Bu akşam buraya kazanmak için geldik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız, buradan da 3 puan alıp kendi evimize dönmek istiyoruz." dedi.

ROTASYON AÇIKLAMASI

Deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki rotasyonla ilgili "Aslında hem rotasyon hem de takım içerisindeki bütün oyuncularımıza güvendiğimizi, onların da oynaması gerektiğini göstermek için yapıyoruz. Takım içerisindeki rekabeti arttırmak için herkesin oynaması gerekiyor. Bu akşam, bu arkadaşlarımıza şans verdik onların da ellerinde geleni yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Asensio, Oğuz, Talisca

Fenerbahçe'nin yedekleri: Kuzey, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Kante, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi, Nene.



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