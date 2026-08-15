Fatih Tekke: 'Olmayınca olmuyor'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.



"ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT MAÇ BELKİ DAHA ZOR OLACAK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Tekke, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Üzücü ve zor bir başlangıç, bunu söylemiştik. Önümüzdeki dört maç belki daha zor olacak." dedi.



"BUGÜN NASİP OLMADI"





İkinci yarıda yapılan hatanın beraberlik golüne neden olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda yaptığımız hata ile rakip beraberliği yakaladı. Bugün nasip olmadı. Trabzonspor'un bu seneye ait değil geleceğine dair özellikle bu 5 hafta ve 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık ama ilk devre planladığımızın üzerindeydik." şeklinde konuştu.



"YAPILAN HATA KABUL EDİLİR DEĞİL"





Hatanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. Top taça doğru giderken hata. Topu bir an önce kazanayım isteğinden oluyor. Müdahale şekli… Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"OLMAYINCA OLMUYOR"





Trabzonspor'un maç boyunca fırsatlar yakaladığını belirten Tekke, sözlerini "Bugün pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor." diyerek tamamladı.



