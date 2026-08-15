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İstanbulspor 2-0'ı 3 dakikada kaybetti!

İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a karşı 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 21:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor 2-0'ı 3 dakikada kaybetti!
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbulspor'u öne geçiren golleri 3. dakikada Ilian Iliev ve 21. dakikada Yusuf Özer kaydetti.

Bodrumspor, 77. dakikada Florian Loshaj ve 79. dakikada  Ege Bilsel'in golleriyle eşitliği sağladı.

İlk haftayı mağlup kapatan iki takım da 1'er puana yükseldi.

İstanbulspor, gelecek hafta Vanspor'a konuk olacak. Bodrumspor ise Muğlaspor ile oynayacağı derbide ilk puanlarına ulaşmaya çalışacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Berat Binbir

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan (Dk. 46 Muhlis Dağaşan), Duran Şahin, Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı (Dk. 84 Vefa Temel), Abdullah Dijlan Aydın, Iliev, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Erdem Seçgin), Berk Ali Nizam (Dk. 70 Cham), Araujo (Dk. 70 Mustafa Sol)

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım (Dk. 65 Adem Metin Türk), Ali Aytemur, Emre Kaplan, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 25 Loshaj), Ege Arslan (Dk. 46 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 86 Boran Başkan), Devrim Şahin (Dk. 65 Okita), Ali Habeşoğlu

Goller: Dk. 3 Iliev, Dk. 21 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Ege Bilsel (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ologo (İstanbulspor), Dk. 35 İsmail Tarım (Bodrum FK)

 

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