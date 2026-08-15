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Fenerbahçe'den Jamie Gittens açıklaması!

Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızı Jamie Gittens ile ilgilendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 19:49 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 19:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Jamie Gittens açıklaması!
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Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Jamie Gittens ile ilgilendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer politikalarının kulübün kendi stratejisi doğrultusunda yürütüldüğü belirtilirken, kamuoyunun yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

Bugün bazı mecralarda, Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile Kulübümüzün ilgilendiğine yönelik yer alan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, gerçek dışı transfer iddiaları ve oluşturulmaya çalışılan suni gündemler üzerinden yönlendirme çabalarının hiçbir karşılığı olmadığını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.

Fenerbahçe; futbol başta olmak üzere tüm branşlarında sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve belirlediği program doğrultusunda yürütmektedir.

Bu nedenle, Kulübümüzün adı kullanılarak kamuoyu oluşturmaya ve Fenerbahçe'yi belirli yönelimlere sevk etmeye yönelik bu anlayıştan vazgeçilmesini bekliyoruz.

Bizim şu an tek konsantrasyonumuz Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasıdır.

Büyük Fenerbahçe taraftarından da bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini; yalnızca Kulübümüzün resmi kanallarından yapılan açıklamaları dikkate alarak takımlarımıza desteklerini sürdürmelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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