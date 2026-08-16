16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-084'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-086'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-085'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-083'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-068'
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

İsmet Taşdemir: "Oyun olarak iyiydik, skor olarak kötüydük"

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir: 'Oyun olarak iyiydik, skor olarak kötüydük'
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Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kayserispor'a yenilmelerine rağmen maçta iyi bir oyun sergilediklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada 10 kişi kaldıkları süreye kadar başa baş bir mücadelerinin yaşandığını aktaran Tüşdemir, şunları kaydetti:

"Bir tanesi kendi hatamızdan olmak üzere 2 tane çok basit gol yedik. Lig uzun bir maraton. Henüz ikinci haftasındayız. Oyunumuz çok doğruydu ama gol bölgelerindeki eksikliğimiz, oradaki yaşadığımız sıkıntılar aşikar. Çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık. Lig uzun bir maraton. Artılarımızı yanımıza alıp eksilerimizi de azaltıp yolumuza devam edeceğiz."

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