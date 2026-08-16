İsmet Taşdemir: 'Oyun olarak iyiydik, skor olarak kötüydük'

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kayserispor'a yenilmelerine rağmen maçta iyi bir oyun sergilediklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada 10 kişi kaldıkları süreye kadar başa baş bir mücadelerinin yaşandığını aktaran Tüşdemir, şunları kaydetti:
"Bir tanesi kendi hatamızdan olmak üzere 2 tane çok basit gol yedik. Lig uzun bir maraton. Henüz ikinci haftasındayız. Oyunumuz çok doğruydu ama gol bölgelerindeki eksikliğimiz, oradaki yaşadığımız sıkıntılar aşikar. Çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık. Lig uzun bir maraton. Artılarımızı yanımıza alıp eksilerimizi de azaltıp yolumuza devam edeceğiz."
"Bir tanesi kendi hatamızdan olmak üzere 2 tane çok basit gol yedik. Lig uzun bir maraton. Henüz ikinci haftasındayız. Oyunumuz çok doğruydu ama gol bölgelerindeki eksikliğimiz, oradaki yaşadığımız sıkıntılar aşikar. Çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık. Lig uzun bir maraton. Artılarımızı yanımıza alıp eksilerimizi de azaltıp yolumuza devam edeceğiz."