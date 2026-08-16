Başakşehir'den lige güzel başlangıç!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christopher Operi ve 72. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
Ev sahibi ekibin 27. dakikada Emin Bayram ile bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir lige 3 puanla başlarken, Kocaelispor puansız başladı.
Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Operi, düzgün bir vuruşula meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Başakşehir'in golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak topa kafayla vuran Emin Bayram, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonda rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
35. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Shomurodov'un ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
57. dakikada Rivas'ın ortasına Haidara'nın gelişine volesinde kaleci gole izin vermedi.
72. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Kemen'in arka direğe ortasında Skov Olsen meşin yuvarlağı altıpas içinde bulunan Shomurodov'a indirdi. Özbek oyuncunun kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Dk. 89 Onur Ergün), Skov Olsen (Dk. 89 Hamza Güreler), Shomurodov (Dk. 75 Selke), Fayzullayev (Dk. 63 Yusuf Sarı), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Umut Bozok)
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Zoukrou, Haidara, Show, Berkan Kutlu (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Rudi Baku (Dk. 85 Arda Özyar), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 85 Ege Bilim), Rivas
Goller: Dk. 14 Operi, Dk. 72 Shomurodov (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 31 Tayfur Bingöl, Dk. 81 Zoukrou (Kocaelispor), Dk. 51 Fayzullayev, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)
Ev sahibi ekibin 27. dakikada Emin Bayram ile bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir lige 3 puanla başlarken, Kocaelispor puansız başladı.
Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Operi, düzgün bir vuruşula meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Başakşehir'in golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak topa kafayla vuran Emin Bayram, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonda rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
35. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Shomurodov'un ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
57. dakikada Rivas'ın ortasına Haidara'nın gelişine volesinde kaleci gole izin vermedi.
72. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Kemen'in arka direğe ortasında Skov Olsen meşin yuvarlağı altıpas içinde bulunan Shomurodov'a indirdi. Özbek oyuncunun kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Dk. 89 Onur Ergün), Skov Olsen (Dk. 89 Hamza Güreler), Shomurodov (Dk. 75 Selke), Fayzullayev (Dk. 63 Yusuf Sarı), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Umut Bozok)
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Zoukrou, Haidara, Show, Berkan Kutlu (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Rudi Baku (Dk. 85 Arda Özyar), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 85 Ege Bilim), Rivas
Goller: Dk. 14 Operi, Dk. 72 Shomurodov (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 31 Tayfur Bingöl, Dk. 81 Zoukrou (Kocaelispor), Dk. 51 Fayzullayev, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)