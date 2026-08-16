Joey Veerman, Borussia Dortmund'u istiyor!

PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Borussia Dortmund ile adı geçen Hollandalı orta saha oyuncusu, "Eğer gerçekleşirse, benim için harika olur. Yıllardır bunu bekliyordum." sözlerini sarf etti.
DORTMUND'DAN AÇIKLAMA
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Ole Book da orta saha için transfer çalışmalarına değindi.
Book, "O pozisyonda çok iyi oyuncularımız olduğunu gördük ancak çok fazla iyi oyuncumuzun olmadığını da söylemek gerekiyor. Bu yüzden orta saha transferini değerlendirmek akıllıca olur." diye konuştu.
Ole Book, orta saha yapılacak takviyenin fazla defansif olmaması gerektiğini dile getirdi. Alman futbol insanı, "Eğer o pozisyonda da böyle bir oyuncuyla oynarsanız, üç stoperimizle birlikte oyun çok statik hale geliyor." dedi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ
PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki Joey Veerman, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde ise Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Joey Veerman, PSV Eindhoven'da bu sezon 2 maçta forma şansı buldu ve 99 dakika sahada kaldı.
DORTMUND'DAN AÇIKLAMA
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Ole Book da orta saha için transfer çalışmalarına değindi.
Book, "O pozisyonda çok iyi oyuncularımız olduğunu gördük ancak çok fazla iyi oyuncumuzun olmadığını da söylemek gerekiyor. Bu yüzden orta saha transferini değerlendirmek akıllıca olur." diye konuştu.
Ole Book, orta saha yapılacak takviyenin fazla defansif olmaması gerektiğini dile getirdi. Alman futbol insanı, "Eğer o pozisyonda da böyle bir oyuncuyla oynarsanız, üç stoperimizle birlikte oyun çok statik hale geliyor." dedi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ
PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki Joey Veerman, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde ise Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
Joey Veerman, PSV Eindhoven'da bu sezon 2 maçta forma şansı buldu ve 99 dakika sahada kaldı.