Ekrem Dağ: 'Maçı kazanmayı hak ettik'

Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Ekrem Dağ, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Ekrem Dağ, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.





Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dağ, karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun sergilendiğini ve gol arayışında olduklarını belirtti.



İkinci yarıda oyuna giren futbolcuların takıma önemli katkı sağladığını aktaran Dağ, "İkinci devre giren oyuncular çok katkı verdi. Kazandığımız penaltıyla da maçı kazanmayı hak ettik. İkinci devreye bakarsak, oyunu domine ettiğimiz için hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Mutlu şekilde evimize dönüp Samsun maçına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



