16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-0
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-0
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4-1
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Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-0
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-0
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-0
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Muğlaspor ile Bandırmaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelen Muğlaspor ile Bandırmaspor, golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 23:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Muğlaspor ile Bandırmaspor yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Temposuz devam eden karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

BANDIRMASPOR SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI

Bandırmaspor'a 90+6. dakikada verilen penaltıda Bandırmaspor oyuncusu Gianni Bruno penaltıyı kaçırdı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Muğlaspor ile Bandırmaspor, sahadan birer puanla ayrıldı. 



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