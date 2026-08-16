Muğlaspor ile Bandırmaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Temposuz devam eden karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
BANDIRMASPOR SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI
Bandırmaspor'a 90+6. dakikada verilen penaltıda Bandırmaspor oyuncusu Gianni Bruno penaltıyı kaçırdı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Muğlaspor ile Bandırmaspor, sahadan birer puanla ayrıldı.
Temposuz devam eden karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
BANDIRMASPOR SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI
Bandırmaspor'a 90+6. dakikada verilen penaltıda Bandırmaspor oyuncusu Gianni Bruno penaltıyı kaçırdı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Muğlaspor ile Bandırmaspor, sahadan birer puanla ayrıldı.