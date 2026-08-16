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Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu saha kenarında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Milli futbolcu, Gençlerbirliği yedek kulübesiyle yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.

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calendar 16 Ağustos 2026 13:12 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 13:14
Haber: Sözcü
Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü
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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada saha kenarında gerginlik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maça yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ardından ev sahibi takımın yedek kulübesiyle tartışma yaşadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SARI KART GÖRDÜ

Gençlerbirliği'nin geri dönüşü sonrası saha kenarında tansiyon yükselirken, tartışmaya dahil olan 27 yaşındaki milli futbolcunun zor sakinleştirildiği belirtildi.

Hakem, yaşanan gerginliğin ardından Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart gösterdi.

65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ilerleyen bölümünde teknik heyetin kararıyla sahaya dahil oldu.

Milli futbolcu, 65. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girerek karşılaşmaya devam etti.

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