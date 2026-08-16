Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde çılgına döndü

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada saha kenarında gerginlik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maça yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ardından ev sahibi takımın yedek kulübesiyle tartışma yaşadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SARI KART GÖRDÜ
Gençlerbirliği'nin geri dönüşü sonrası saha kenarında tansiyon yükselirken, tartışmaya dahil olan 27 yaşındaki milli futbolcunun zor sakinleştirildiği belirtildi.
Hakem, yaşanan gerginliğin ardından Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart gösterdi.
65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ilerleyen bölümünde teknik heyetin kararıyla sahaya dahil oldu.
Milli futbolcu, 65. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girerek karşılaşmaya devam etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU SARI KART GÖRDÜ
Gençlerbirliği'nin geri dönüşü sonrası saha kenarında tansiyon yükselirken, tartışmaya dahil olan 27 yaşındaki milli futbolcunun zor sakinleştirildiği belirtildi.
Hakem, yaşanan gerginliğin ardından Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart gösterdi.
65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ilerleyen bölümünde teknik heyetin kararıyla sahaya dahil oldu.
Milli futbolcu, 65. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girerek karşılaşmaya devam etti.