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Gabriel Martinelli'den Galatasaray'ın dev teklifine ret!

Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli, Galatasaray'ın yaptığı önemli bir teklifi kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 09:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Gabriel Martinelli'den Galatasaray'ın dev teklifine ret!
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Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

15 MİLYON EURO'YA RET Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip, Gabriel Martinelli'ye mevcut maaşının yaklaşık 3 katı olan 15 milyon euro teklif etti. Ancak Martinelli'nin bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

5 MİLYON EURO KAZANIYOR

25 yaşındaki Brezilyalı kanadın Londra ekibinden yıllık 5 milyon euro maaş aldığı bilgisi paylaşıldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Arsenal forması altında geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Brezilyalı hücum oyuncusu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Martinelli'nin, Arsenal ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

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