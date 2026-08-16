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Joao Pereira: "Hatalar 2 puana neden oldu!"

Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira, Gaziantep FK karşısında yaptıkları hatalar nedeniyle 2 puan kaybettiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 02:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Hatalar 2 puana neden oldu!'
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, galip gelebilecekleri bir karşılaşma olduğunu, takım olarak yaptıkları hatalardan dolayı 2 puan kaybettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, iyi bir ilk yarı oynadıklarını, ikinci yarıda bazı hatalar zincirinden dolayı 1 puanla ayrıldıklarını belirtti.

Karşılaşmada daha çok futbol oynayan ve pozisyon üreten takım olduklarını ifade eden Pereira, "Gaziantep'in tek bir pozisyonu vardı diye hatırlıyorum o da kaleyi bulmayan bir frikik pozisyonuydu. İlk yarıda net olarak biz daha iyiydik. İkinci yarı daha farklıydı, Gaziantep daha iyiydi, saha içinde diriliğimizi kaybedip yorulunca baskılarda sorun yaşamaya başladık. Buna rağmen en iyi pozisyonları bizim kalemize geldikleri gol pozisyonuydu." dedi.

Pereira, gol yedikleri pozisyonda hatalar zinciri olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lima top çevirirken Ümit boştu ama topu çeviremedik kaybettik. Kendi kullandığımız taçta topu kaybettik. Ancak sonrasında asıl kabul edilemeyecek olan Gaziantepli oyuncunun 2-3 oyuncumuzu geçerek skoru elde etmesiydi. Süper Lig'deyiz ve böyle bir şey kabul edilemez. Pozisyonun başından sonuna kadar hatalar zinciriydi ve bu bizim 2 puanımıza mal oldu. Maçın sonuna yaklaştığımızda girilen en net pozisyon bizim tarafımızdan gerçekleşti ancak yaptığımız hatalar bizim bir puanla ayrılmamıza sebep oluyor."

Genel olarak mutlu olduğunu kaydeden Pereira, oyuncularının takım olarak sistemi anladığını, daha çok çalışıp daha çok antr

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