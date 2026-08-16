15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-2
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
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Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak: "Galibiyeti hak ettik"

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirterek, takımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 00:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak: 'Galibiyeti hak ettik'
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Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çakmak, 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin iyi bir futbol sergilediğini belirten Çakmak, "Güzel bir maç oldu. İki takım da sıcak havaya rağmen iyi mücadele etti. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. İyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi maçlarında onlara başarılar diliyorum." dedi.


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