15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-2
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

PSV'den yeni sezonda ilk galibiyet!

PSV Eindhoven, Excelsior deplasmanında 2-1 kazandı ve yeni sezondaki ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 00:51
Haber: Sporx.com
PSV'den yeni sezonda ilk galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Excelsior ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Woudestein'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV Eindhoven 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PSV'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ruben van Bommel ve 56. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.

Excelsior'un tek golü 54. dakikada Casper Widell kaydetti.

İlk hafta berabere kalan PSV Eindhoven, yeni sezonda ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Excelsior ise ilk yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.

PSV Eindhoven, gelecek hafta Groningen'i ağırlayacak. Excelsior ise NEC Nijmegen deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.