PSV'den yeni sezonda ilk galibiyet!

Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Excelsior ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Woudestein'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV Eindhoven 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PSV'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ruben van Bommel ve 56. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.
Excelsior'un tek golü 54. dakikada Casper Widell kaydetti.
İlk hafta berabere kalan PSV Eindhoven, yeni sezonda ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Excelsior ise ilk yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.
PSV Eindhoven, gelecek hafta Groningen'i ağırlayacak. Excelsior ise NEC Nijmegen deplasmanına gidecek.
Excelsior'un tek golü 54. dakikada Casper Widell kaydetti.
İlk hafta berabere kalan PSV Eindhoven, yeni sezonda ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Excelsior ise ilk yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.
PSV Eindhoven, gelecek hafta Groningen'i ağırlayacak. Excelsior ise NEC Nijmegen deplasmanına gidecek.