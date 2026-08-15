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Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-161'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
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Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
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Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
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15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
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Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
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15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
0-150'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
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15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
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15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
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2-1
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Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Bursaspor'dan kusursuz start: 2'de 2!

Bursaspor, 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK'yi mağlup etti ve sezona ikide iki ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 23:28
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor'dan kusursuz start: 2'de 2!
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Iheanacho, 2. maçında 2. kez ağları havalandırdı.

Iğdır'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İlk hafta Bodrum deplasmanında kazanan Bursaspor, böylece lige 2'de 2 ile başlamış oldu.

Karagümrük galibiyetiyle sezona başlayan Iğdır FK ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Bursaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

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