Bursaspor'dan kusursuz start: 2'de 2!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Iheanacho, 2. maçında 2. kez ağları havalandırdı.
Iğdır'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İlk hafta Bodrum deplasmanında kazanan Bursaspor, böylece lige 2'de 2 ile başlamış oldu.
Karagümrük galibiyetiyle sezona başlayan Iğdır FK ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Bursaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Iğdır'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İlk hafta Bodrum deplasmanında kazanan Bursaspor, böylece lige 2'de 2 ile başlamış oldu.
Karagümrük galibiyetiyle sezona başlayan Iğdır FK ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Bursaspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...