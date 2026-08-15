Gaziantep ve Alanyaspor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip Alanyaspor, 20. dakikada Ruan'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 61. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.
Gaziantep, gelecek hafta Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Stewart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
13. dakikada orta sahada topla buluşan Sorescu'nun pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Camara'nın rakibini geçip sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.
19. dakikada Gaziantep FK'de serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine ortasına yükselen Kozlowski'nin aşırttığı topa arka direkte bulunan Bacuna'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
20. dakikada Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya'nın rakibini geçtikten sonra vuruşunda top kaleci Tobiasz'dan döndü. Pozisyonun devamında Ruan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Corendon Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
48. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanına gönderdiği pasta Kozlowski'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
61. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta alanın solundan topu kapan Sorescu'nun seri çalımlarla ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
66. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Camara, Meleke (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Bacuna (Dk. 70 Gidado), Sorescu (Dk. 86 Sabahattin Destici), Kozlowski (Dk. 70 Halil Dervişoğlu), Maxim, Stewart (Dk. 70 Serdar Dursun)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, İbrahim Kaya, Ruan (Dk. 88 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 70 Enes Keskin), Makouta (Dk. 78 İzzet Çelik), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 89 Baran Ali Gezek), Arda Usluoğlu (Dk. 78 Omar Ben Ali)
Goller: Dk. 20 Ruan (Corendon Alanyaspor), Dk. 61 Sorescu (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 52 Bacuna, Dk. 85 Serdar Dursun, Dk. 90+1 Gidado (Gaziantep FK), Dk. 59 Aliti, Dk. 69 Makouta, Dk. 88 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)
Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.
Gaziantep, gelecek hafta Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Stewart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
13. dakikada orta sahada topla buluşan Sorescu'nun pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Camara'nın rakibini geçip sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.
19. dakikada Gaziantep FK'de serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine ortasına yükselen Kozlowski'nin aşırttığı topa arka direkte bulunan Bacuna'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
20. dakikada Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim Kaya'nın rakibini geçtikten sonra vuruşunda top kaleci Tobiasz'dan döndü. Pozisyonun devamında Ruan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Corendon Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
48. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanına gönderdiği pasta Kozlowski'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
61. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta alanın solundan topu kapan Sorescu'nun seri çalımlarla ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
66. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan, Camara, Meleke (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Bacuna (Dk. 70 Gidado), Sorescu (Dk. 86 Sabahattin Destici), Kozlowski (Dk. 70 Halil Dervişoğlu), Maxim, Stewart (Dk. 70 Serdar Dursun)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, İbrahim Kaya, Ruan (Dk. 88 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 70 Enes Keskin), Makouta (Dk. 78 İzzet Çelik), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 89 Baran Ali Gezek), Arda Usluoğlu (Dk. 78 Omar Ben Ali)
Goller: Dk. 20 Ruan (Corendon Alanyaspor), Dk. 61 Sorescu (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 52 Bacuna, Dk. 85 Serdar Dursun, Dk. 90+1 Gidado (Gaziantep FK), Dk. 59 Aliti, Dk. 69 Makouta, Dk. 88 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)