Fenerbahçe'ye ilk hafta şoku!

Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Fenerbahçe , Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.Mücadelede ilk golü 13. dakikadakaydetti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Ev sahibi Gençlerbirliği, 37. dakikadaile skoru 1-1'e getirdi.İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Başkent ekibi 56. dakikadaile bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi.Mücadele başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gençlerbirliği oldu. Fenerbahçe ise yeni sezona puansız başladı.Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftada sahadan eli boş ayrılarak zirve yarışına istediği başlangıcı yapamadı.Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

LİGDE AKE İLK KEZ, İRFAN CAN 314 GÜN SONRA SAHNE ALDI





Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez boy gösterdi. Manchester City'den transfer edilen Ake, bu sezon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki dört eleme maçında da oynamıştı.





Kiralık olarak gittiği Kasımpaşa'dan dönen İrfan Can Kahveci, ligde Fenerbahçe formasını 314 gün sonra yeniden giydi. İrfan Can, Fenerbahçe formasıyla ligde en son 5 Ekim 2025'te Samsunspor'a karşı sahaya çıkmıştı.





İSMAİL KARTAL, LİGDE 811 GÜN SONRA FENERBAHÇE KULÜBESİNDE





Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 811 gün sonra Süper Lig'e döndü.





Kartal, bu karşılaşmadan önce son lig maçına yine Fenerbahçe'nin başında 26 Mayıs 2024'te çıkmıştı.





65 yaşındaki teknik adam, böylece iki sezon aranın ardından yeniden bir lig maçında Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde görev aldı.





2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamlamıştı.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KALESİNİ İRFAN CAN EĞRİBAYAT KORUDU





Ev sahibi Gençlerbirliği'nde yeni transferlerden İrfan Can Eğribayat, başkent ekibiyle ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'den transfer edilen İrfan Can, eski takımına karşı Gençlerbirliği'nin kalesini korudu.





Başkent ekibi, maça İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya ve Sekou Koita'dan oluşan 11'le başladı.





Geçen sezon sakatlıklarından dolayı lisansları dondurulan Peter Etebo ve Moussa Kyabou'nun yanı sıra yeni transferler Salih Uçan ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu, yedek kulübesinde teknik direktör Metin Diyadin'den görev bekledi.





Antrenmanda sakatlanan yeni transfer Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ise kadroya dahil edilmedi.



TRİBÜNLER DOLDU





Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Gençlerbirliği'nin taraftarları, stadı doldurdu.





Kale arkası tribünlerinden biri, geçen sezon "Dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. Kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini alan yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli futbolsever, takımlarını destekledi.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle stattan takip etti.





Ayrıca sarı-lacivertli kafileyi, konakladıkları otelden Eryaman Stadı'na çok sayıda taraftar uğurladı.





Öte yandan Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, VAR'da İskoç hakem Andrew Donaldson Dallas görev yaptı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden ceza sahasına girer girmez topu sağ ayağına alarak çektiği şut, kaleciden döndü. Ceza sahasının solundaki Levent Mercan, önünde kalan topu yerden altıpasın hemen dışındaki Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



25. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru ortaladı. Geriden gelen İsmail Yüksek'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top, Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.



Başkent ekibi, ilk şutunu 29. dakikada çekti. Ensar Kemaloğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruş, direğin üstünden dışarı çıktı.



37. dakikada Fenerbahçe yarı sahasından çıkmaya çalışırken Ensar, topu Guendouzi'den çaldı. Önünde kalan meşin yuvarlağı ceza yayına kadar süren Koita, pasını solundan ceza sahasına giren Tongya'ya aktardı. Tongya'nın sağ ayağıyla çapraza yaptığı vuruş, direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1



44. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın uzak direğe doğru gönderdiği kafa vuruşu direkten döndü. Top, altıpasın sağ çaprazındaki Guendouzi'ye geldi. Guendouzi'nin şutu farklı şekilde üstten auta gitti.



Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



BİRAZDAN...



