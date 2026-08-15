PSG, Mika Godts'u kadrosuna kattı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Ajax'tan 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Mika Godts'un transferini duyurmaktan mutluluk duyar. Belçikalı oyuncu, kulüple 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.





PSG'nin bu transfer için Ajax'a 55 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.



Mika Godts, geçen sezon Ajax formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde görev aldığı 32 maçta 17 gol kaydetti.



