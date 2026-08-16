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FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
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15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
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Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Amedspor, Çekdar Orhan ile yollarını ayırdı!

Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amedspor, Çekdar Orhan ile yollarını ayırdı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Çekdar Orhan'ın takımın önemli bir parçası olduğu, sahadaki mücadelesi ve kulübe olan aidiyetiyle katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Çekdar'a Amedspor'a verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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