İrfan Can Eğribayat: 'Fenerbahçe'de böyle öğrendik'

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can Eğribayat, duygu dolu ifadeler kullandı.
"FENERBAHÇE'DE BÖYLE ÖĞRENDİK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İrfan Can Eğribayat: "Benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandım. 4 senem geçti Fenerbahçe'de, iki kızım da orada doğdu. Fenerbahçe'de öğrendiğimiz, giydiğin formanın hakkını vermek. Fenerbahçe her zaman kalbimde olsa da Gençlerbirliği sporcusuyum. Evime götürdüğüm ekmek parasını Gençlerbirliği'nden kazanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Önümüzdeki maçlarda da iyi oynamaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye kalan maçlarında başarılar diliyorum.
Biz de çok değerli bir 3 puan aldık. Çünkü, lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef transferde geç kaldık ama oyuncular gelecektir. Bugün çok iyi mücadele ettik. Herkes, herkes için koştu. Birisi kademeyi kaçırınca diğeri girdi. Takımımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.
Metin Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Transferimde çok çok fazla payı var. Bizzat beni 2-3 kere aradı, gelmemi istedi. 'Ben işimi yapmaya devam edeceğim' dedi. Daha önce bazı hatalar yaptım, saha dışıyla çok fazla ilgilendiğim anlar oldu. Saha içinde daha çok kalan bir İrfan olarak iyi bir sezon geçirmek istiyorum."
"FENERBAHÇE'DE BÖYLE ÖĞRENDİK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İrfan Can Eğribayat: "Benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandım. 4 senem geçti Fenerbahçe'de, iki kızım da orada doğdu. Fenerbahçe'de öğrendiğimiz, giydiğin formanın hakkını vermek. Fenerbahçe her zaman kalbimde olsa da Gençlerbirliği sporcusuyum. Evime götürdüğüm ekmek parasını Gençlerbirliği'nden kazanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Önümüzdeki maçlarda da iyi oynamaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye kalan maçlarında başarılar diliyorum.
Biz de çok değerli bir 3 puan aldık. Çünkü, lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef transferde geç kaldık ama oyuncular gelecektir. Bugün çok iyi mücadele ettik. Herkes, herkes için koştu. Birisi kademeyi kaçırınca diğeri girdi. Takımımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.
Metin Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Transferimde çok çok fazla payı var. Bizzat beni 2-3 kere aradı, gelmemi istedi. 'Ben işimi yapmaya devam edeceğim' dedi. Daha önce bazı hatalar yaptım, saha dışıyla çok fazla ilgilendiğim anlar oldu. Saha içinde daha çok kalan bir İrfan olarak iyi bir sezon geçirmek istiyorum."