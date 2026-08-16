Sevilla, 2 penaltıyla kazandı!

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip Vallecano, 4. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Sevilla, 52. dakikada Jon Guridi'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kike Salas'ın 88. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sevilla, 90+7. dakikada Peque'nin penaltı golüyle kazandı.
Bu sonucun ardından Sevilla lige 3 puanla, Vallecano ise puansız başladı.
Sevilla, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Vallecano ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.
Sevilla, 52. dakikada Jon Guridi'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kike Salas'ın 88. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sevilla, 90+7. dakikada Peque'nin penaltı golüyle kazandı.
Bu sonucun ardından Sevilla lige 3 puanla, Vallecano ise puansız başladı.
Sevilla, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Vallecano ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.