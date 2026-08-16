15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-2
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Sevilla, 2 penaltıyla kazandı!

Sevilla, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 2 penaltı golüyle Vallecano'yu mağlup etmeyi başardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 01:02
Haber: Sporx.com
Sevilla, 2 penaltıyla kazandı!
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İspanya La Liga'nın ilk haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konuk ekip Vallecano, 4. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Sevilla, 52. dakikada Jon Guridi'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kike Salas'ın 88. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sevilla, 90+7. dakikada Peque'nin penaltı golüyle kazandı.

Bu sonucun ardından Sevilla lige 3 puanla, Vallecano ise puansız başladı.

Sevilla, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Vallecano ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.

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