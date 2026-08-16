15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-2
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Tongya: "Hocamızın taktiklerini iyi uyguluyoruz"

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe karşısında gol atan isimlerinden Franco Tongya, galibiyetin ardından takımın henüz tam olarak hazır olmadığını ancak teknik ekibin planlarını sahaya doğru yansıttıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 00:35
Fotoğraf: AA
Tongya: 'Hocamızın taktiklerini iyi uyguluyoruz'
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Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Franco Tongya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU"

Franco Tongya: "Gerçekten bizim için çok güzel bir gece oldu. Bu maça çok iyi hazırlandık ama takım tam olarak hazır da değil. Oyuncularımızın birçoğunu koruyabildik. Geçen sezon da büyüklere karşı burada iyi skorlar almıştık. İlk maçta bunu başardık. Hocamızla devam ediyoruz, onun taktiklerini iyi uygulayınca iyi işler başarabiliyoruz."
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