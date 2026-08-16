Tongya: 'Hocamızın taktiklerini iyi uyguluyoruz'

Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Franco Tongya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU"



Franco Tongya: "Gerçekten bizim için çok güzel bir gece oldu. Bu maça çok iyi hazırlandık ama takım tam olarak hazır da değil. Oyuncularımızın birçoğunu koruyabildik. Geçen sezon da büyüklere karşı burada iyi skorlar almıştık. İlk maçta bunu başardık. Hocamızla devam ediyoruz, onun taktiklerini iyi uygulayınca iyi işler başarabiliyoruz."

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