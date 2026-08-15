15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-164'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
1-153'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
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15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
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Bursaspor-Iğdır FK
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İstanbulspor-Bodrum FK
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Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

İrfan Can Eğribayat, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı devleşti!

Gençlerbirliği'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe karşısında yaptığı 10 kurtarışla maçın yıldızı oldu. Deneyimli file bekçisi, Süper Lig kariyerinin en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 23:40
Fotoğraf: AA
İrfan Can Eğribayat, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı devleşti!
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne gönderdiği İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10 KURTARIŞLA MAÇA DAMGA VURDU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gençlerbirliği'nde İrfan Can Eğribayat, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Sarı-lacivertlilerin maç boyunca kurduğu baskıya geçit vermeyen deneyimli kaleci, karşılaşmayı 10 kurtarışla tamamladı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe karşısında yaptığı 10 kurtarışla Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. Deneyimli file bekçisi, eski takımına karşı sergilediği performansla maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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