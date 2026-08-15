Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne gönderdiği İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 KURTARIŞLA MAÇA DAMGA VURDU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gençlerbirliği'nde İrfan Can Eğribayat, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Sarı-lacivertlilerin maç boyunca kurduğu baskıya geçit vermeyen deneyimli kaleci, karşılaşmayı 10 kurtarışla tamamladı.
KARİYER REKORUNU KIRDI
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe karşısında yaptığı 10 kurtarışla Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. Deneyimli file bekçisi, eski takımına karşı sergilediği performansla maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gençlerbirliği'nde İrfan Can Eğribayat, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Sarı-lacivertlilerin maç boyunca kurduğu baskıya geçit vermeyen deneyimli kaleci, karşılaşmayı 10 kurtarışla tamamladı.
KARİYER REKORUNU KIRDI
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe karşısında yaptığı 10 kurtarışla Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. Deneyimli file bekçisi, eski takımına karşı sergilediği performansla maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.