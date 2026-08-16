Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Nathan Ake, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"
Nathan Ake: "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."
"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"
Nathan Ake: "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."