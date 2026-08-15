Fatih Tekke'den Muhammed Salah açıklaması

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



"HAKEMİN KONUŞULMADIĞI BİR LİG OLSUN" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Yeni sezonun centilmence geçmesini dileyen Tekke, "Yarışın centilmence geçtiği, hakemin konuşulmadığı bir lig olsun." ifadelerini kullandı.





Trabzonspor'un sezona tam anlamıyla hazır olmadığını belirten deneyimli teknik adam, kadroya 10 yeni oyuncu katıldığını vurgulayarak, "10 tane yeni oyuncum var. Hepsi gayet iyi. Kaybettiğimiz oyuncular var, yerlerinin dolması kolay değil. Şu 5 hafta, 15 günde oynayacağımız 5 maç camiamız için çok çok değerli. Şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Talihsiz sakatlıklarımız oldu. Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor." dedi.





Kasımpaşa'nın güçlü bir takım olduğunu söyleyen Tekke, "Kasımpaşa, birçok takımdan daha iyi gözüküyor. Zor bir karşılaşma. Bu sezon çok çok daha zor olacak gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.





"İYİ FUTBOL BEKLEMİYORUM"

Karşılaşmadan öncelikli beklentisinin iyi futbol olmadığını dile getiren Fatih Tekke, "Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çok yukarıda, bu beklentiye cevap vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.





Ligin ilk haftalarında alınacak sonuçların önemine dikkat çeken Tekke, "Ligin başında kazanmak çok çok değerli. Camiamızdan desteğe çok ihtiyacımız var. Uzun yıllardır bu 5 maçlık periyot, Trabzonsporumuz'un geleceğiyle ilgili çok farklı noktalara gelebilecek hafta." dedi.





"DÜNYANIN EN BÜYÜK OYUNCULARINDAN BİRİ BİZDE"

Sakat oyuncuların durumuna ve kadronun genişliğine de değinen Tekke, "Batagov uzun süre oldu. Şu 5 maçtan sonra da gelemiyor sakat oyuncular. Zorlu bir periyot. 10 yeni oyuncu, bu sene biraz daha kulübede alternatifli duruyoruz gözüküyor. Yeni oyuncuların uyumu süre isteyen bir şey." açıklamasını yaptı.





Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna da vurgu yapan Tekke, "Dünyanın en büyük oyuncularından birine sahibiz. Psikolojik açıdan, kendimize özgüven açısından, Türk futbolunun böyle bir oyuncuyu izlemesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.





Trabzonspor gibi büyük camialarda her maçın kazanılması gerektiğini belirten Tekke, "Burası Türkiye, bizim gibi büyük camialarda her maçı kazanmanız gerekiyor." dedi.





Tekke, takım içerisindeki uyum sürecine ilişkin ise, "Durup dururken sorun oluşturma hastalığı var. Bu 5 hafta çok değerli uyum açısından. Bugün umarım duygumuz yukarıda olur ve kazanırız." şeklinde konuştu.



"30 VEYA 45 DAKİKA VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Deneyimli teknik adam ayrıca, "Salah'a ikinci yarıda 30 veya 45 dakika vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



