15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
0-133'
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
0-074'
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-017'
15 Ağustos
Genk-Westerlo
1-212'
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-032'
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
0-145'
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
0-01'
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
0-072'
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
3-033'
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-028'
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-133'
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Salah, Süper Lig'e 'merhaba' dedi

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Salah, Süper Lig'e 'merhaba' dedi
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi.

BÜYÜK COŞKU

Transferi uzun süre konuşulan 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, teknik direktör Fatih Tekke tarafından ısınmaya gönderilince Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda büyük bir coşku oluştu.

Salah, müsabakanın 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. 

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