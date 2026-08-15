Salah, Süper Lig'e 'merhaba' dedi

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi.
BÜYÜK COŞKU
Transferi uzun süre konuşulan 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, teknik direktör Fatih Tekke tarafından ısınmaya gönderilince Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda büyük bir coşku oluştu.
Salah, müsabakanın 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
BÜYÜK COŞKU
Transferi uzun süre konuşulan 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, teknik direktör Fatih Tekke tarafından ısınmaya gönderilince Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda büyük bir coşku oluştu.
Salah, müsabakanın 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez sahada!pic.twitter.com/HK0HQKmmLP
— Sporx (@sporx) August 15, 2026