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OH Leuven-Club Brugge
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Genk-Westerlo
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Kortrijk-Royal Antwerp
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Fatih Karagümrük'ün Pesic'i var

Karagümrük, Ümraniyespor'u Pesic'in 2 golüyle mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 20:36 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 21:13
Fatih Karagümrük'ün Pesic'i var
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü 60. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Ümraniyespor'un eşitlik sayısı 71. dakikada Cebio Soukou'dan geldi.

Karagümrük, 76. dakikada Pesic'in ikinci golüyle 3 puana uzandı.

İlk haftayı Iğdır'a karşı mağlup kapatan Karagümrük, bu sonuçla ilk puanlarını aldı. Ümraniyespor ise 2 haftada 1 puan toplayabildi.

Kargümrük, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Esenler Erokspor karşılaşacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Anıl Çiftçi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Dorukhan Toköz (Dk. 58 Traore), Siopis, Verde (Dk. 58 Pesic), Emre Akbaba (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Barış Kalaycı (Dk. 79 Doh), Tiago Çukur

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu (Dk. 46 Berat Yılmaz), Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Soukou, Hostikka (Dk. 75 Blanco), Melih Bostan (Dk. 46 Tunahan Taşçı)

Goller: Dk. 60 ve Dk. 75 Pesic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Serkan Göksu, Dk. 28 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor)

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