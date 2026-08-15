Fatih Karagümrük'ün Pesic'i var

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü 60. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Ümraniyespor'un eşitlik sayısı 71. dakikada Cebio Soukou'dan geldi.
Karagümrük, 76. dakikada Pesic'in ikinci golüyle 3 puana uzandı.
İlk haftayı Iğdır'a karşı mağlup kapatan Karagümrük, bu sonuçla ilk puanlarını aldı. Ümraniyespor ise 2 haftada 1 puan toplayabildi.
Kargümrük, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Esenler Erokspor karşılaşacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Anıl Çiftçi
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Dorukhan Toköz (Dk. 58 Traore), Siopis, Verde (Dk. 58 Pesic), Emre Akbaba (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Barış Kalaycı (Dk. 79 Doh), Tiago Çukur
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu (Dk. 46 Berat Yılmaz), Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Soukou, Hostikka (Dk. 75 Blanco), Melih Bostan (Dk. 46 Tunahan Taşçı)
Goller: Dk. 60 ve Dk. 75 Pesic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Serkan Göksu, Dk. 28 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor)
Karagümrük, 76. dakikada Pesic'in ikinci golüyle 3 puana uzandı.
İlk haftayı Iğdır'a karşı mağlup kapatan Karagümrük, bu sonuçla ilk puanlarını aldı. Ümraniyespor ise 2 haftada 1 puan toplayabildi.
Kargümrük, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Esenler Erokspor karşılaşacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Anıl Çiftçi
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Dorukhan Toköz (Dk. 58 Traore), Siopis, Verde (Dk. 58 Pesic), Emre Akbaba (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Barış Kalaycı (Dk. 79 Doh), Tiago Çukur
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu (Dk. 46 Berat Yılmaz), Djokanovic, Kerem Şen (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Soukou, Hostikka (Dk. 75 Blanco), Melih Bostan (Dk. 46 Tunahan Taşçı)
Goller: Dk. 60 ve Dk. 75 Pesic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Serkan Göksu, Dk. 28 Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor)