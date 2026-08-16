Muriqi, 2218 gün sonra Süper Lig sahnesinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Sarı-Lacivertliler'e 6 yıl sonra dönen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, 2 bin 218 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği maçının 60. dakikasında oyuna girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muriqi, bu karşılaşmadan önce son Süper Lig maçına Fenerbahçe formasıyla 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş karşısında çıkmıştı.
Sarı-Lacivertliler'e 6 yıl sonra dönen Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, 2 bin 218 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği maçının 60. dakikasında oyuna girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muriqi, bu karşılaşmadan önce son Süper Lig maçına Fenerbahçe formasıyla 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş karşısında çıkmıştı.