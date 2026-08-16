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Gaziantep FK-Alanyaspor
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Mirel Radoi: "İstediğimiz sonucu alamadık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Alanyaspor karşısında kazanmayı beklediklerini ancak hücumdaki eksikleri nedeniyle 1 puanla yetindiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 02:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mirel Radoi: 'İstediğimiz sonucu alamadık'
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, kazanmayı bekledikleri bir karşılaşma olduğunu ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, Alanyaspor'a karşı takımının üç yıldır galibiyet alamadığını, bugün kazanmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Rakip kaleye 13-14 kere gidip pozisyon ürettiklerini vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:

"Sonucun beni mutlu ettiğini söyleyebilirim ama ofansif anlamda birçok şeyi geliştirebiliriz. En büyük problemlerimizden birisi ilk yarı çok yavaş oynadık tempo çok yavaştı, zamanlama olarak kendimizi ayarlayamadık. Alanya defansına pozisyon alabilmeleri için zaman tanımış olduk. En büyük problemlerimizden birisi de final paslarını başaramadık, final paslarını iyi ayarlayamadık. Belki 5 kere kaleciyle karşı karşıya kalabilirdik ama oyuncularım final paslarında kendi arasında senkronize olamadı."

Radoi, bu maçta yapılan hatalardan ders çıkarıp gelecek maça buna göre hazırlanacaklarını belirtti.

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