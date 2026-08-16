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Beşiktaş - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 02:33
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf.



UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takım, ligde sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde Eyüpspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

ITALIANO'NUN İLK LİG MAÇI

Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

EYÜPSPOR'UN TRANSFERLERİ

Eyüpspor, yaz transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ, DÖRT RESMİ MAÇ YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi maça çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

Organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.

Bu sezon 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı.

EYÜPSPOR İLE 5. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

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