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Kenan Koçak: "Bu atmosferden etkilenmeyecek bir takım tanımıyorum"

Kenan Koçak, Bursaspor deplasmanında 1-0 kaybetmelerine rağmen takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 02:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kenan Koçak: 'Bu atmosferden etkilenmeyecek bir takım tanımıyorum'
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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Bursaspor taraftarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Koçak, ev sahibi ekibin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Koçak, "Bursaspor'un muazzam bir kadrosu var. Muazzam oyunculara sahip olduklarını da biliyorduk. Biz daha genç ve gelişim sağlayacak oyuncularla bir yapılanma içindeyiz. Bir duran toptan mağlup olduk. Takım adına çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda rakibe pozisyon vermediklerini ve oyunun içinde kaldıklarını belirten Koçak, futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, "Hayatta bazen kısa vadede hak ettiğini alamıyorsun ama uzun vadede böyle çalışırsak performansımızı artırarak muhakkak mükafatını alacağımıza inanıyorum." dedi.

Bursaspor taraftarının desteğine de dikkat çeken Koçak, "Ben bu atmosferden etkilenmeyecek bir takım tanımıyorum. Müthiş bir destek ve ruh var. Bursa halkının alt ligde işi yok. Umarım bir an evvel bu ligi terk edip bir üst lige çıkarlar." şeklinde konuştu.

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