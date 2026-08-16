15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-2
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
2-1
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Konyaspor'da Ersan Parlatan: "Kafamızı kaldıracağız"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Rizespor mağlubiyetinin ardından eksiklerini gördüklerini ve daha iyi sonuçlar için çalışacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 02:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor'da Ersan Parlatan: 'Kafamızı kaldıracağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Ersan Parlatan, eksiklikleri gördüklerini ve bunun üzerine çalışmalaya devam edeceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Parlatan, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısının dengeli geçtiğini dile getirdi.

İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Parlatan, "Maalesef bizim açımızdan talihsiz bir penaltı kararı. Tabii ki üzgünüz. İlk maçımızda kendi seyirci önünde daha iyi psikoloji elde etmek isterdik. İkinci devre özellikle daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik. Eksiklerimizi de gördük, bunun üzerinden çalışmalarımız devam edecek. Kafamızı kaldıracağız. Daha iyi çalışacağız ve inşallah daha iyi skorlar alacağız." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.