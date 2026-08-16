Fenerbahçe'nin 10 yıllık serisi bitti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertliler, 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti.
2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.
2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.