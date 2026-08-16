Osimhen, Galatasaray'da rekor istiyor

Çorum FK maçında takımını yenilgiden kurtaran Victor Osimhen, sezona duble yaparak başladı. Yıldız oyuncu, Galatasaray'daki toplam gol sayısını 61'e çıkardı ve Milan Baros'u yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 77 gollü Mauro Icardi ve 72 gollü Gheorghe Hagi'nin ardından sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan üçüncü yabancısı olan Nijeryalı forvet, transferiyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Al-Hilal'in ilgilendiği Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibiyle pazarlığa oturmadı.
Osimhen, bu sezon Hagi ve Icardi'yi geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmak istiyor.
Osimhen, bu sezon Hagi ve Icardi'yi geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmak istiyor.