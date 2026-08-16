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Italıano: "Hakemlere gözdağı vermek istiyorum"

Milliyet yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmeden dikkat çeken bir diyaloğu köşesine taşıdı. Gökçe, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının büyük başarı olacağını belirtirken Türkiye Kupası'nın da ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 10:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 10:33
Fotoğraf: AA
Italıano: 'Hakemlere gözdağı vermek istiyorum'
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Milliyet yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmeden dikkat çeken bir diyaloğu köşesine taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gökçe, Sicilyalı teknik adamın Beşiktaş'ta 8 vatandaşıyla birlikte görev yaptığını belirterek, teknik ekipte Türk yardımcı bulunmaması üzerinden Italiano'ya esprili bir soru yöneltti.

"SİZ BİR ÇETE MİSİNİZ?"

Attila Gökçe, Italiano'ya şu sözlerle seslendi:

"Sanki burası yüz yıl öncesinin New York'u gibi... 9 İtalyan antrenörle görevdesiniz. Türk yardımcınız yok. Ne yani, siz bir çete misiniz?"

Gökçe, Vincenzo Italiano'nun bu soru karşısında çok güldüğünü ve kendisine yine şakayla karşılık verdiğini aktardı.

ITALIANO'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yanıtı ise şöyle oldu:

"Belki de hakemlere gözdağı vermek istiyorum!"

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE TÜRKİYE KUPASI VURGUSU

Attila Gökçe, Beşiktaş'ın sezon hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının önemli bir başarı olacağını belirten Gökçe, Türkiye Kupası'nın da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"İlk ya da ikinci sıra fark etmez... Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirse büyük başarı olur. Yanı sıra Türkiye Kupası'nı da ihmal etmemeli."

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