Galatasaray'da kriz var!

Galatasaray için krizin ayak sesleri geçen sezonun sonlarında başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen sezonun son bölümünde oyun da sonuçlar da bazı oyuncuların formsuzluğu da üst üste dördüncü şampiyonluk gelince unutuldu. Takımda ciddi revizyon beklentisi arttı.
KRİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Ancak yenilenme bir yana, sarı-kırmızılı yönetim geride kalan 3 ayı sadece bir transferle geçirdi. Süper Lig'de tarihinin ilk maçına çıkan Çorum karşısında beraberliği Victor Osimhen sayesinde kurtaran Galatasaray'daki kriz gün yüzüne çıktı.
OSIMHEN'İN SÖZLERİ
Maç sonu tribünlere giderek özür dileyen Nijeryalı yıldızın medyaya "Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz" şeklinde yaptığı açıklamalar, sıkıntıları gözler önüne serdi.
OKAN BURUK'UN MESAJI
Teknik Direktör Okan Buruk'un "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta" demesi de "3 aydır akıllar neredeydi?" sorusunu gündeme getirdi.
SORUNLAR YUMAĞI
Kalede Uğurcan Çakır'un, santrforda Osimhen'in yedeği yok. Net bir sağ bek, rotasyona girecek sağ ve sol stoper, sağ/sol kanat oyuncusu, 10 numara da yok. Torreira'nın durumu belirsiz, giderse iskelet çökecek. Camiayla arası iyi olan tek futbolcu Osimhen'in ayrılık ihtimali var.
Yıllık maliyetleri 15 milyon Euro'nun üzerinde olan Singo ve Sane'den katkı alınamıyor. Yeni ve tek transfer Ugochukwu, Çorum'a karşı bile yeterli görülmedi.
Okan Buruk'un yardımcılarının kontratları, ilk resmi maçtan saatler önce TFF'ye bildirilebildi. Tüm rakipler çok daha derin kadrolar kurdu, geçen 3 yıla göre güçlendi. Taraftar grubu ultrAslan dağıldı. Yönetim, futbolcu ve taraftarlar arasında iletişim koptu.
YABANCIYA VAR, YERLİYE YOK!
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in vergi borcuyla karşılaşan Galatasaray'da sorunu başkan Dursun Özbek çözmüş ve 18 milyon TL ödeme yapılmıştı. UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderilirken hala yerli oyuncuların alacaklı olduğu öğrenildi.
Yabancıların ödemesi yapılırken, yerlilerin maaşlarında 3-4 ay gecikme söz konusu olduğu öğrenildi.
KRİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Ancak yenilenme bir yana, sarı-kırmızılı yönetim geride kalan 3 ayı sadece bir transferle geçirdi. Süper Lig'de tarihinin ilk maçına çıkan Çorum karşısında beraberliği Victor Osimhen sayesinde kurtaran Galatasaray'daki kriz gün yüzüne çıktı.
OSIMHEN'İN SÖZLERİ
Maç sonu tribünlere giderek özür dileyen Nijeryalı yıldızın medyaya "Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz" şeklinde yaptığı açıklamalar, sıkıntıları gözler önüne serdi.
OKAN BURUK'UN MESAJI
Teknik Direktör Okan Buruk'un "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta" demesi de "3 aydır akıllar neredeydi?" sorusunu gündeme getirdi.
SORUNLAR YUMAĞI
Kalede Uğurcan Çakır'un, santrforda Osimhen'in yedeği yok. Net bir sağ bek, rotasyona girecek sağ ve sol stoper, sağ/sol kanat oyuncusu, 10 numara da yok. Torreira'nın durumu belirsiz, giderse iskelet çökecek. Camiayla arası iyi olan tek futbolcu Osimhen'in ayrılık ihtimali var.
Yıllık maliyetleri 15 milyon Euro'nun üzerinde olan Singo ve Sane'den katkı alınamıyor. Yeni ve tek transfer Ugochukwu, Çorum'a karşı bile yeterli görülmedi.
Okan Buruk'un yardımcılarının kontratları, ilk resmi maçtan saatler önce TFF'ye bildirilebildi. Tüm rakipler çok daha derin kadrolar kurdu, geçen 3 yıla göre güçlendi. Taraftar grubu ultrAslan dağıldı. Yönetim, futbolcu ve taraftarlar arasında iletişim koptu.
YABANCIYA VAR, YERLİYE YOK!
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in vergi borcuyla karşılaşan Galatasaray'da sorunu başkan Dursun Özbek çözmüş ve 18 milyon TL ödeme yapılmıştı. UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderilirken hala yerli oyuncuların alacaklı olduğu öğrenildi.
Yabancıların ödemesi yapılırken, yerlilerin maaşlarında 3-4 ay gecikme söz konusu olduğu öğrenildi.