Galatasaray'da veda düşüncesi: Ismail Jakobs

Galatasaray, yabancı sınırı ve yapılacak transferler dolayısıyla Ismail Jakobs ile yollarını ayırabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER MESAJI
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Çorum FK beraberliğinin ardından, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor. Bir sonraki maça yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur." dedi ve transfer konusunda mesaj verdi.
Kontenjana uygun isimleri de gündeminde tutan Galatasaray, bu isimlerde sorun yaşanması halinde alternatif futbolcular için de girişimlerine devam ediyor.
AYRILIK İHTİMALİ
Galatasaray'da yabancı kontenjanı ve yapılacak transferlerle birlikte Ismael Jakobs için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Okan Buruk, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına çok sıcak bakmasa da kontenjan nedeniyle Jakobs ile ayrılık yaşanabilir.
Okan Buruk, Senegalli Jakobs ile yolların ayrılması durumunda sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ile birlikte Kazımcan Karataş'a forma verecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 63 maçta süre bulan 26 yaşındaki Jakobs, 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Çorum FK beraberliğinin ardından, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor. Bir sonraki maça yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur." dedi ve transfer konusunda mesaj verdi.
Kontenjana uygun isimleri de gündeminde tutan Galatasaray, bu isimlerde sorun yaşanması halinde alternatif futbolcular için de girişimlerine devam ediyor.
AYRILIK İHTİMALİ
Galatasaray'da yabancı kontenjanı ve yapılacak transferlerle birlikte Ismael Jakobs için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Okan Buruk, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına çok sıcak bakmasa da kontenjan nedeniyle Jakobs ile ayrılık yaşanabilir.
Okan Buruk, Senegalli Jakobs ile yolların ayrılması durumunda sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ile birlikte Kazımcan Karataş'a forma verecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 63 maçta süre bulan 26 yaşındaki Jakobs, 3 asist yaptı.