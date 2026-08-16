Galatasaray'da Singo için ayrılık ihtimali!

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 40 MİLYON EURO TEKLİF
Wilfried Singo için daha önce kulübe resmi teklif ulaştığı gibi son zamanlarda da temaslarda bulunan kulüpler var. 40 milyon Euro'nun sarı-kırmızılı kulübün masasında yer aldığı öğrenildi.
ÖZEL OLARAK AYRILIK TALEBİ YOK!
25 yaşındaki futbolcunun ise özel olarak ayrılma talebi bulunmuyor. Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Singo'nun takımda kalması bekleniyor.
Bununla birlikte Galatasaray, kulübün geleceği açısından önemli bir fırsat oluşması halinde oyuncunun satışına onay verebilir.
Singo'nun ayrılması durumunda sarı-kırmızılıların transfer döneminde savunma hattı için farklı hamlelere yönelebileceği ifade ediliyor. Şu an için transfer konusunda resmileşen bir durum bulunmuyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. [beIN Sports]
Wilfried Singo için daha önce kulübe resmi teklif ulaştığı gibi son zamanlarda da temaslarda bulunan kulüpler var. 40 milyon Euro'nun sarı-kırmızılı kulübün masasında yer aldığı öğrenildi.
ÖZEL OLARAK AYRILIK TALEBİ YOK!
25 yaşındaki futbolcunun ise özel olarak ayrılma talebi bulunmuyor. Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Singo'nun takımda kalması bekleniyor.
Bununla birlikte Galatasaray, kulübün geleceği açısından önemli bir fırsat oluşması halinde oyuncunun satışına onay verebilir.
Singo'nun ayrılması durumunda sarı-kırmızılıların transfer döneminde savunma hattı için farklı hamlelere yönelebileceği ifade ediliyor. Şu an için transfer konusunda resmileşen bir durum bulunmuyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. [beIN Sports]