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Galatasaray'da Singo için ayrılık ihtimali!

Galatasaray, Wifried Singo için 40 milyon euro'luk bir teklif aldı. Fildişili savunma oyuncusunun ise özel olarak ayrılma talebi bulunmuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 10:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Singo için ayrılık ihtimali!
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Wilfried Singo için daha önce kulübe resmi teklif ulaştığı gibi son zamanlarda da temaslarda bulunan kulüpler var. 40 milyon Euro'nun sarı-kırmızılı kulübün masasında yer aldığı öğrenildi.

ÖZEL OLARAK AYRILIK TALEBİ YOK!

25 yaşındaki futbolcunun ise özel olarak ayrılma talebi bulunmuyor. Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Singo'nun takımda kalması bekleniyor.

Bununla birlikte Galatasaray, kulübün geleceği açısından önemli bir fırsat oluşması halinde oyuncunun satışına onay verebilir.

Singo'nun ayrılması durumunda sarı-kırmızılıların transfer döneminde savunma hattı için farklı hamlelere yönelebileceği ifade ediliyor. Şu an için transfer konusunda resmileşen bir durum bulunmuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. [beIN Sports] 

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