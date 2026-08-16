Vlahovic, Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın uzun görüşmelerin ardından kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'in Eyüpspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı taraftarların İstanbul'da coşkuyla karşıladığı Sırp golcünün Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındaki Eyüpspor maçında sahada olması bekleniyordu.
VLAHOVIC KADRODA YER ALMAYACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.
Sırp golcünün antrenman eksiği nedeniyle maç kadrosuna alınmayacağı aktarıldı.
TROSSARD'IN DURUMU DA BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard'ın da Eyüpspor maçındaki durumu netleşmeye başladı.
Haberde, Belçikalı futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasının beklendiği ifade edildi.
VLAHOVIC KADRODA YER ALMAYACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.
Sırp golcünün antrenman eksiği nedeniyle maç kadrosuna alınmayacağı aktarıldı.
TROSSARD'IN DURUMU DA BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard'ın da Eyüpspor maçındaki durumu netleşmeye başladı.
Haberde, Belçikalı futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasının beklendiği ifade edildi.