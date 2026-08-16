16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
19:00
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
19:00
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
19:00
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
21:30
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
18:00
16 Ağustos
Espanyol-Levante
20:00
16 Ağustos
Lens-PSG
21:45
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
13:15
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
15:30
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
15:30
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
17:45
16 Ağustos
Arsenal-M.City
17:00

Vlahovic, Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş taraftarının sahada görmek için beklediği Dusan Vlahovic'in Eyüpspor maçındaki durumu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 11:19
Fotoğraf: AA
Vlahovic, Eyüpspor maçında oynayacak mı?
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Beşiktaş'ın uzun görüşmelerin ardından kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'in Eyüpspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı taraftarların İstanbul'da coşkuyla karşıladığı Sırp golcünün Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındaki Eyüpspor maçında sahada olması bekleniyordu.



VLAHOVIC KADRODA YER ALMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.

Sırp golcünün antrenman eksiği nedeniyle maç kadrosuna alınmayacağı aktarıldı.



TROSSARD'IN DURUMU DA BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard'ın da Eyüpspor maçındaki durumu netleşmeye başladı.

Haberde, Belçikalı futbolcunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasının beklendiği ifade edildi.

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