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Fabio Miretti'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın orta saha için adaylarından biri olan Juventuslu Fabio Miretti'nin menajeri, transfer iddiaları hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 11:46
Fabio Miretti'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması
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Beşiktaş'ın orta saha transferi için belirlediği listede yer alan isimlerden biri olan Fabio Miretti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus forması giyen 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun menajeri transferi ile ilgili, "Vincenzo Italiano gibi bir teknik direktörün ve Beşiktaş gibi saygın bir kulübün ilgisinden dolayı çok memnunuz. Bu ilgi bizleri gerçekten onurlandırdı. Ancak şu anda Miretti'nin geleceğiyle ilgili henüz karar vermedik" ifadelerini kullandı.

U23 KONTENJANINA UYGUN

Öte yandan U23 statüsüne uygun olan Miretti'nin Juventus tarafından satış listesine konulduğu belirtildi. Çift yönlü orta saha oyuncusunun değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

İtalan futbolcu Miretti, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretirken 2 sarı kart gördü.

Miretti, Serie A'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve kupa organizasyonunda 1 karşılaşmada görev yaptı.



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