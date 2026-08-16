Beşiktaş'tan orta sahaya Timber hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın orta saha için rotasını Marsilya forması giyen Quinten Timber'a çevirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Habere göre siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ederken Marsilya'ya ilk etapta 12 milyon euro seviyesinde resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
ORKUN KÖKÇÜ İLE YENİDEN BULUŞABİLİR
Quinten Timber'ın Beşiktaş açısından öne çıkan detaylarından biri de Orkun Kökçü ile geçmişte aynı takımda forma giymesi.
Orkun Kökçü ile Timber, 2022-23 sezonunda Feyenoord forması altında birlikte şampiyonluk yaşadı. İki futbolcunun geçmişe dayanan arkadaşlığının da Beşiktaş'ın transfer sürecinde avantaj sağlayabileceği öne sürüldü.
MARSİLYA TEKLİFLERE AÇIK
Kaynakta yer alan bilgilere göre Marsilya'da Pierre-Emile Hojbjerg ve Nayef Aguerd'in beklenen ayrılıklarının gerçekleşmemesi sonrasında kulüp sahibi Frank McCourt, gelir sağlamak amacıyla bazı oyuncuların satışına onay verdi.
Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Quinten Timber'ı kadroda tutmak istediği, ancak kulübün finansal durumu nedeniyle Hollandalı oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.
Fransız basınına dayandırılan haberde, Marsilya yönetiminin Timber için cazip tekliflere açık olduğu ifade edildi.
PORTO DA DEVREDE
Beşiktaş'ın Quinten Timber transferindeki rakibinin Porto olduğu öne sürüldü.
Portekiz temsilcisinin Hollandalı orta saha oyuncusunun durumunu takip ettiği ve transfer için 15-18 milyon euro seviyesinde bütçe ayırdığı aktarıldı.
Quinten Timber'ın Marsilya ile sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar devam ettiği, kaynakta piyasa değerinin ise 25 milyon euro olarak gösterildi.
ORKUN KÖKÇÜ İLE YENİDEN BULUŞABİLİR
Quinten Timber'ın Beşiktaş açısından öne çıkan detaylarından biri de Orkun Kökçü ile geçmişte aynı takımda forma giymesi.
Orkun Kökçü ile Timber, 2022-23 sezonunda Feyenoord forması altında birlikte şampiyonluk yaşadı. İki futbolcunun geçmişe dayanan arkadaşlığının da Beşiktaş'ın transfer sürecinde avantaj sağlayabileceği öne sürüldü.
MARSİLYA TEKLİFLERE AÇIK
Kaynakta yer alan bilgilere göre Marsilya'da Pierre-Emile Hojbjerg ve Nayef Aguerd'in beklenen ayrılıklarının gerçekleşmemesi sonrasında kulüp sahibi Frank McCourt, gelir sağlamak amacıyla bazı oyuncuların satışına onay verdi.
Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Quinten Timber'ı kadroda tutmak istediği, ancak kulübün finansal durumu nedeniyle Hollandalı oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.
Fransız basınına dayandırılan haberde, Marsilya yönetiminin Timber için cazip tekliflere açık olduğu ifade edildi.
PORTO DA DEVREDE
Beşiktaş'ın Quinten Timber transferindeki rakibinin Porto olduğu öne sürüldü.
Portekiz temsilcisinin Hollandalı orta saha oyuncusunun durumunu takip ettiği ve transfer için 15-18 milyon euro seviyesinde bütçe ayırdığı aktarıldı.
Quinten Timber'ın Marsilya ile sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar devam ettiği, kaynakta piyasa değerinin ise 25 milyon euro olarak gösterildi.