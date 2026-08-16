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Beşiktaş'ın ilgilendiği Danois'in menajeri İstanbul'a geldi

Orta sahaya iki takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, Auxerre forması giyen Kevin Danois'i gündemine aldığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Dirk Hebel'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği ve siyah-beyazlıların oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 12:45
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ın ilgilendiği Danois'in menajeri İstanbul'a geldi
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Orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Auxerre forması giyen Kevin Danois geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetimin, potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırmaya devam ediyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Kevin Danois'in menajeri Dirk Hebel'in transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiği ifade edildi.

Hebel'in aynı zamanda Trossard ve Salih Özcan'ın da menajerliğini yapıyor.

MALİ ŞARTLARI SORULDU

Beşiktaş yönetiminin Kevin Danois'in mali şartları hakkında bilgi aldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Auxerre ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'da sona erecek.

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