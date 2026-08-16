Beşiktaş'ın ilgilendiği Danois'in menajeri İstanbul'a geldi

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Auxerre forması giyen Kevin Danois geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı yönetimin, potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırmaya devam ediyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Kevin Danois'in menajeri Dirk Hebel'in transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiği ifade edildi.
Hebel'in aynı zamanda Trossard ve Salih Özcan'ın da menajerliğini yapıyor.
MALİ ŞARTLARI SORULDU
Beşiktaş yönetiminin Kevin Danois'in mali şartları hakkında bilgi aldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Auxerre ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'da sona erecek.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Kevin Danois'in menajeri Dirk Hebel'in transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiği ifade edildi.
Hebel'in aynı zamanda Trossard ve Salih Özcan'ın da menajerliğini yapıyor.
MALİ ŞARTLARI SORULDU
Beşiktaş yönetiminin Kevin Danois'in mali şartları hakkında bilgi aldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Auxerre ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'da sona erecek.