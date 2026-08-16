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Emre Belözoğlu'nun görüntüsü viral oldu!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belöoğlu'nun taktik verdiği anda yaptığı hareketler sosyal medyaya damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 12:30
Haber: Sporx.com
Emre Belözoğlu'nun görüntüsü viral oldu!
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belöoğlu'nun Trabzonspor maçında görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Emre Belözoğlu oyuncularına taktik vermek isterken, kameralara yansıdı.

Sosyal medyada en çok konuşulan bu görüntüye binlerce yorum geldi.

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