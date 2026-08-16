Emre Belözoğlu'nun görüntüsü viral oldu!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belöoğlu'nun Trabzonspor maçında görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emre Belözoğlu oyuncularına taktik vermek isterken, kameralara yansıdı.
Sosyal medyada en çok konuşulan bu görüntüye binlerce yorum geldi.
Sosyal medyada en çok konuşulan bu görüntüye binlerce yorum geldi.
Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında böyle taktik verdi! 🤔pic.twitter.com/aSb56cDolC
— Sporx (@sporx) August 16, 2026