Denizlispor, lige başlamadan küme düşecek!

Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro boşaltıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden ve bir dönem Türkiye'yi, Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor'da mevcut futbolcular takımda kalmak istemiyor iddiasıyla takımdan gönderildi ve kadro tamamen boş kaldı.
Denizlispor, 2026-2027 sezonuna kadro yetersizliğinden dolayı katılamayacak ve bu sezon da küme düşecek.
Denizlispor, 2026-2027 sezonuna kadro yetersizliğinden dolayı katılamayacak ve bu sezon da küme düşecek.