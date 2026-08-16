Galatasaray anlaştı: Aleksey Batrakov

Dries Mertens'in ayrılığı sonrası uzun bir süredir 10 numarasız idare eden Galatasaray, Aleksey Batrakov'un işini bitirdi.
ANLAŞMA ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki Rus oyuncunun kulübü Lokomotiv Moskova ile de uzun süredir devam eden bonservis pazarlığında el sıkışıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Batrakov için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rus oyuncuya da yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca toplam 1 milyon avroya kadar bonuslar da var. Batrakov ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
HAFTA İÇİ GELİYOR
Can Uzun ile başlayan, Bruno Fernandes ile devam eden ancak oyuncuların kulüplerinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle geri adım atan Dursun Özbek yönetimi, Batrakov'u hafta içinde İstanbul'a getirecek.
Sağlık kontrolü sonrası resmî imzayı atacak olan Rus futbolcunun, 21 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçına yetişmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan Batrakov'un hazır şekilde geleceği öğrenildi.
ANLAŞMA ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki Rus oyuncunun kulübü Lokomotiv Moskova ile de uzun süredir devam eden bonservis pazarlığında el sıkışıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Batrakov için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rus oyuncuya da yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca toplam 1 milyon avroya kadar bonuslar da var. Batrakov ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
HAFTA İÇİ GELİYOR
Can Uzun ile başlayan, Bruno Fernandes ile devam eden ancak oyuncuların kulüplerinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle geri adım atan Dursun Özbek yönetimi, Batrakov'u hafta içinde İstanbul'a getirecek.
Sağlık kontrolü sonrası resmî imzayı atacak olan Rus futbolcunun, 21 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçına yetişmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan Batrakov'un hazır şekilde geleceği öğrenildi.