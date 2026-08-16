Napoli forması giyen Noa Lang, Galatasaray'ı bekliyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da sol kanada alternatif olarak düşünülen oyunculardan Noa Lang, sarı-kırmızılılara geri dönebilir.
ANLAŞMAYI BEKLİYOR
Geçen sezonun devre arasında kiralanan Napoli'nin Hollandalı yıldızı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Gönlü Galatasaray'da olan Lang için İtalyan ekibi bonservis bedelinde 20 milyon euro'ya kadar indi. Sarı kırmızılılar ise 27 yaşındaki futbolcunun transferini 15 milyon euro'ya tamamlamak istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
ANLAŞMAYI BEKLİYOR
Geçen sezonun devre arasında kiralanan Napoli'nin Hollandalı yıldızı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Gönlü Galatasaray'da olan Lang için İtalyan ekibi bonservis bedelinde 20 milyon euro'ya kadar indi. Sarı kırmızılılar ise 27 yaşındaki futbolcunun transferini 15 milyon euro'ya tamamlamak istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.