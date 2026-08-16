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Noa Lang, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'a geri dönmek isteyen Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 09:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Noa Lang, Galatasaray'ı bekliyor
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Napoli forması giyen Noa Lang, Galatasaray'ı bekliyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da sol kanada alternatif olarak düşünülen oyunculardan Noa Lang, sarı-kırmızılılara geri dönebilir.

ANLAŞMAYI BEKLİYOR

Geçen sezonun devre arasında kiralanan Napoli'nin Hollandalı yıldızı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Gönlü Galatasaray'da olan Lang için İtalyan ekibi bonservis bedelinde 20 milyon euro'ya kadar indi. Sarı kırmızılılar ise 27 yaşındaki futbolcunun transferini 15 milyon euro'ya tamamlamak istiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.  



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