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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'ndan büyük başarı!

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 09:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'ndan büyük başarı!
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun yarı finalinde Tayvan ile karşılaştı.

Rakibini 25-15, 25-22, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada finale yükseldi.

Milliler, finalde yarın (Pazarı Pazartesiye bağlayan gece) TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

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