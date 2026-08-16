17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'ndan büyük başarı!

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun yarı finalinde Tayvan ile karşılaştı.
Rakibini 25-15, 25-22, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada finale yükseldi.
Milliler, finalde yarın (Pazarı Pazartesiye bağlayan gece) TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.
Rakibini 25-15, 25-22, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada finale yükseldi.
Milliler, finalde yarın (Pazarı Pazartesiye bağlayan gece) TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.